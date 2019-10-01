Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что участники переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали представленный Киевом текст «формулы Штайнмайера». Она будет включена в закон об особом статусе региона.

В новый закон об особом статусе Донбасса будет включена согласованная Украиной с другими участниками переговорного процесса «формула Штайнмайера». Об этом со ссылкой на заявление Зеленского сообщил ТАСС.

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«Мы ответили на письмо господина [спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — сообщил он на брифинге.

Зеленский уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, и соответствующий закон Верховная рада примет до конца года после обсуждения с общественностью.

«Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью. И в нем не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции», — подчеркнул президент Украины.

О том, что все участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали «формулу Штайнмайера» 1 октября сообщил полпред России Борис Грызлов. Он уточнил, что порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласован.

Источники агентства утверждают, что стороны подписали уведомления в ОБСЕ, что поддерживают формулу и ее выполнение.