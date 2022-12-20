20 декабря 2022, 21:35
Особые правила размещения украинских беженцев в Нидерландах признали незаконными
Суд в Гааге признал незаконными особые правила размещения украинских беженцев
Апелляционный суд Гааги сделал выводы, что правительство Нидерландов незаконно делало различия между беженцами с Украины и из других стран. Об этом сообщил портал Dutch News.
«Суд также считает, что государство проводит незаконное различие между беженцами с Украины и лицами, которые ищут убежища из других стран», — сказано в постановлении.
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Украинским беженцам разрешили оставаться в Нидерландах без прохождения процедуры прошения о предоставлении убежища, а также они могли устроиться на работу сразу по прибытию в страну.
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Апелляционный суд также постановил, что голландские власти нарушили международные стандарты по размещению соискателей убежища, но сообщил о невозможности создать больше мест для их размещения в короткий срок.
Беженцы с Украины устроили протест в хорватском городе Джурджевац после решения местных властей переселить их из отеля в другое жилье. После бунта руководство округа Копривница-Крижевцы встретилось с украинцами, пообещав им пока не выселять из гостиницы.
Украина
Нидерланды
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