Особые отношения России и Германии испортились из-за поставок оружия Украине | 360°

Мир 18 октября 2022, 04:23 Особые отношения России и Германии испортились из-за поставок оружия Украине Посол РФ в ФРГ Нечаев: поставками оружия Украине немцы разрушили особые отношения с Россией РИА «Новости»

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Германия разрушила особые отношения с Россией, начав поставки оружия Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. В интервью РИА «Новости» он напомнил, что ранее Германия избегала поставок оружия в зоны конфликтов.

«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — сказал Нечаев.

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Он добавил, что немцы лучше других понимают и знают Россию. И именно это позволяло Берлину брать на себя роль посредника в диалоге между Москвой и Западом.

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По словам Нечаева, Германия продолжает придерживаться своих принципов, воздерживаясь от поставок оружия конфликтующим странам. Однако в отношении Украины немцы сделали исключение.

Посол заявил, что поставки летального оружия Киеву — «красная черта», которую страна не должна была переступать «с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

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