Украинский город не стал лишать русский язык особого статуса

Русский язык начали лишать особого статуса на территории южной и восточной Украины. В Николаеве городской совет выступил против таких действий.

Депутаты поставили на голосование вопрос о лишении русского языка статуса регионального в городе. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Крупнейшей в совете фракцией оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в Николаеве представляют 17 депутатов. Парламентарии отказались вводить подобные меры.

На Украине начали повсеместно отменять решения об особом статусе региональных языков в 2018 году. Поводом послужило признание неконституционным принятого при Викторе Януковиче закона, который расширял использование других языков.

Если на юге и востоке страны статуса регионального лишают русский, то в западной части Украины досталось венгерскому. В Закарпатье отменили все решения о функционировании таких языков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». Русских в их число не включили.