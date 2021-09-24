На одном из самых дорогих морских курортов Италии, в Форте-деи-Марми в Тоскане, продается особняк стоимостью 4,5 миллиона евро. По информации из СМИ, он принадлежит семье украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написало издание «Страна».

«Поместье президента Украины — это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 квадратных метров два этажа. На первом — гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположены: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже спа-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа», — говорится в сообщении.

Роскошный особняк был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. По информации издания, эти данные зафиксированы в декларации президента за 2018 год. В финансовой отчетности также указано, что семья Зеленского заплатила за поместье более трех миллионов евро. Дом был приобретен в 2015 году.