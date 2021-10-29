Особняк мэра Нью-Йорка забросали мусором во время протестов

В Нью-Йорке горожане вышли на протестную акцию против мандатов на вакцинацию. В ходе протестов они закидали мусором особняк мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Отмечается, что градоначальник недавно оказался в центре скандала. Выяснилось, что он прибегал к помощи правоохранителей в личных целях. Департамент расследований обнаружил, что ди Блазио использовал сотрудников службы безопасности для помощи своей дочери при переезде и сыну во время обучения в колледже.

Кроме того, он не возместил государству около 320 тысяч долларов, которые были потрачены на обеспечение его безопасности во время поездок в ходе президентской предвыборной компании.