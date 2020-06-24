Особняк из «101 далматинца» выставили на продажу в Лондоне

Риелторы опубликовали объявление о продаже викторианского особняка в Лондоне, который вдохновил британскую писательницу Доди Смит на создание сказочного романа «101 далматинец». Дом хотят продать за девять миллионов фунтов стерлингов (более 770 миллионов рублей).

Объявление о продаже особняка розового цвета опубликовал портал Mansion Global.

«Смит жила поблизости и гуляла со своими девятью далматинцами возле особняка. Считается, что этот дом послужил вдохновением для писательницы. В ее романе в нем жили главные герои ее романа», — говорится в сообщении портала.

Это большой и просторный особняк, который находится в престижном лондонском районе Примроуз-Хилл, недалеко от Риджентс-парка. В доме несколько спален и кухонь, есть кабинет и терраса на крыше, с которой открывается панорамный вид на парк. Особняк украшен створчатыми окнами. Внутри есть камины.

Этот дом выделяется среди более скромных зданий в этом районе. Mansion Global сообщил, что кризис миновал и теперь люди снова готовы покупать себе дорогое жилье в исторических домах.

Доди Смит написала «101 далматинца» в 1956 году. В 1961 году студия Disney выпустила одноименный полнометражный мультфильм по мотивам этого романа.