26 мая 2023, 07:44
Особенность приемлемого для России президента США назвали в Кремле
Медведев: главное для России, чтобы на выборах в США не выбрали парня с деменцией
Приемлимым для России результатом выборов в США в 2024 году станет нахождение у власти человека без деменции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.
Политику задали вопрос о том, чью победу он хочет увидеть на выборах в 2024 году.
Реклама
«Главное, чтобы не парня с деменцией выбрали. А то они могут», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что России исторически проще работать с представителями Республиканской партии.
Также Медведев дал характеристику бывшему президенту Дональду Трампу, назвав его «хорошим, но трусоватым» парнем.
Выборы американского президента пройдут в 2024 году. Ранее о своем решении баллотироваться на новый срок объявил действующий глава государства Джо Байден.
Дмитрий Медведев
Выборы президента США
Реклама
Реклама