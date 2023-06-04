Мир 04 июня 2023, 00:28 «Особенно уязвима». В Британии испугались «отключения» от всего мира со стороны России Express: в Великобритании испугались отключения подводных кабелей со стороны РФ РИА «Новости»

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Российская сторона способна «отключить» Великобританию, если разрежет кабели и трубопроводы под водой, которые соединяют остров с миром. Такое мнение высказал эксперт Марк Сидуэлл в материале Express.

«Великобритания остается особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы», — заявил он, отметив особенную опасность в случае прерывания кабелей во время поставок газа в зимнее время.

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Обозреватель уверен, что Великобритании следует быть бдительной, ведь любая атака по критической инфраструктуре страны чревата опасными последствиями для нее.

Ранее Лондон встревожился после слов зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о военных целях России в качестве британских должностных лиц. Тогда экс-глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат призвал украинскую сторону не использовать западные вооружения для ударов по российским территориям. Он отметил, что Соединенное Королевство не хочет видеть свои крылатые ракеты Storm Shadow в регионах РФ.