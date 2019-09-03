«Особая химия»: премьер Индии рассказал о взаимоотношениях с Путиным

Глава Индии Нарендра Моди в преддверии своего визита во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) заявил, что в его отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным есть «особая химия и легкость».

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени. Я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов», — рассказал Моди во время интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

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Премьер Индии впервые встретился с Путиным в 2001 году в Москве. Тогда Моди занимал пост главного министра штата Гуджарат. Собеседник заявил, что российский президент отнесся к нему по-дружески.

18 лет назад Моди и Путин обсудили разные темы — от личных увлечений до мировых проблем.

Глава Индии прилетит на ВЭФ в качестве главного гостя. С Путиным он встретится в среду, 4 сентября. В рамках мероприятия состоится очередной российско-индийский саммит.

Планируется, что во время переговоров руководители государств подпишут более десятка документов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.