Мир 17 июля 2023, 17:41 Основных пострадавших от прекращения зерновой сделки назвали в Турции ТАСС: ЕС, Китай и Турция станут главными пострадавшими от прекращения зерновой сделки РИА «Новости»

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Для Евросоюза, Китая и Турции отказ от зерновой сделки окажется наиболее болезненным. Об этом ТАСС заявил турецкий источник, работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией

По его мнению, из-за отказа от продления сделки цены на зерновые ждет колоссальный взлет, что серьезно скажется на главных потребителях украинского зерна.

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«Более всего это ударит по странам ЕС, особенно — по Германии, Китаю и Турции. Это связано с тем, что именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна», — пояснил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что на положении беднейших африканских стран расторжение зерновой сделки практически не скажется — они и так не получали больших объемов зерна по коридору.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Турция, Украина и Секретариат ООН получили официальные уведомления российской стороны об отказе продления зерновой сделки.