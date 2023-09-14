Мир 14 сентября 2023, 14:44 Основные итоги президентской части визита Ким Чен Ына в Россию подвели в Кремле Песков: президентская часть визита Ким Чен Ына в Россию завершилась РИА «Новости»

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Президентская часть визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию завершилась, совместных с российским лидером мероприятий больше не запланировано. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Путин принял от Ким Чен Ына приглашение посетить КНДР с ответным визитом. Детали поездки дальше проработают по дипломатическим каналам.

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«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение», — отметил Песков.

Также официальный представитель Кремля озвучил официальную оценку визита корейского лидера.

«Он был своевременный, полезный и конструктивный. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей», — заверил Песков.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли 13 сентября на космодроме Восточный и продолжались пять часов. Лидеры двух стран обсуждали двусторонние отношения, а также развитие взаимодействия в самых разных сферах — транспорте, логистике, сельском хозяйстве и по ряду других важных направлений.