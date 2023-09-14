14 сентября 2023, 14:44
Основные итоги президентской части визита Ким Чен Ына в Россию подвели в Кремле
Песков: президентская часть визита Ким Чен Ына в Россию завершилась
Президентская часть визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию завершилась, совместных с российским лидером мероприятий больше не запланировано. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Путин принял от Ким Чен Ына приглашение посетить КНДР с ответным визитом. Детали поездки дальше проработают по дипломатическим каналам.
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«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение», — отметил Песков.
Также официальный представитель Кремля озвучил официальную оценку визита корейского лидера.
«Он был своевременный, полезный и конструктивный. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей», — заверил Песков.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли 13 сентября на космодроме Восточный и продолжались пять часов. Лидеры двух стран обсуждали двусторонние отношения, а также развитие взаимодействия в самых разных сферах — транспорте, логистике, сельском хозяйстве и по ряду других важных направлений.
Ким Чен Ын
Дмитрий Песков
Россия
КНДР
Владимир Путин
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