Мир 23 марта 2023, 15:44 Основной оппонент Трампа разъяснил свои слова про «территориальный спор» между Россией и Украиной Республиканец Десантис объяснил слова про «территориальный спор» между Россией и Украиной flickr

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Губернатор штата Флорида в США и возможный кандидат на пост президента республиканец Рон Десантис заявил, что его высказывание о «территориальном конфликте» на Украине неправильно поняли. Об этом написала газета New York Post.

«Я говорил про то, где сейчас идут боевые действия — это восточный пограничный регион Донбасс, а затем Крым, и ситуация такая, что это были территории России. Я не думаю, что это законно, но это так. Там много этнических русских. Там идет тяжелая борьба, и это то, что я имел в виду. А не то, что Россия имеет на это право», — подчеркнул он.

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По его словам, если бы у него была возможность отдать эти территории Украине, то он так бы и сделал. Однако ситуация складывается таким образом, что США не должны участвовать в эскалации конфликта. Десантис отметил, что вовлеченность Штатов в украинский конфликт не является важным национальным интересом государства. По его мнению, Белый дом должен способствовать миру между двумя сторонами.

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Губернатор Флориды ранее в марте раскритиковал поддержку американскими властями Украины. Десантис сказал в интервью Fox News, что «территориальный спор между Украиной и Россией» не входит в национальные интересы США.