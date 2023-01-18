Мир 18 января 2023, 23:00 Основавшего криптобиржу Bitzlato россиянина арестовали в США ФБР арестовало связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина Легодимова Публичное достояние

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Один из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолий Легодимов арестован в Майами. Россиянина обвинили в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщил Минюст США.

По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, одним из крупнейших партнеров Bitzlato была нелегальная онлайн-площадка Hydra Market. Установлено, что на ней периодически публиковали информацию о продаже наркотиков, незаконно добытой финансовой информации и поддельных документов.

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Минимальные требования к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже позволили пользователям площадки Hydra Market обменять свыше 700 миллионов долларов в криптовалюте.

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Весь 2022 год Легкодымов управлял криптобиржей, проживая в Майами.При этом гражданин России знал, что значительная часть пользователей криптобиржи получили средства незаконным путем. Если россиянина признают виновным по предъявленным обвинениям, то он попасть на пять лет в тюрьму.

Ранее сын губернатора Красноярского края Артем Усс, которого задержали в Италии по запросу США, попросил выслать его в Россию. Бизнесмену грозит до 30 лет в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег.