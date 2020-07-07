Основательница движения Black Lives Matter назвала белокожих «недочеловеками»
Одна из основательниц движения Black Lives Matter в Торонто Юсра Хогали назвала белокожих «недочеловеками» с «дефектами черноты». По ее словам, у представителей европеоидной расы более высокая концентрация ингибиторов ферментов, сообщил «Царьград».
Именно они подавляют выработку меланина, который, по ее мнению, является ответственным за крепкие кости, хорошие зрение и слух.
«Белая кожа — это ненормальность, свойственная недочеловеку», — подчеркнула Хогали.
Она заявила, что чернокожие благодаря своим доминирующим генам могли бы убрать с лица Земли белую расу, если бы у них была эта возможность.
Ранее стало известно, что картина с чернокожим Иисусом Христом появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир. Ее разместили, чтобы показать солидарность по отношению к движению Black Lives Matter.