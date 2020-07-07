Основательница движения Black Lives Matter назвала белокожих «недочеловеками»

Именно они подавляют выработку меланина, который, по ее мнению, является ответственным за крепкие кости, хорошие зрение и слух.

«Белая кожа — это ненормальность, свойственная недочеловеку», — подчеркнула Хогали.

Она заявила, что чернокожие благодаря своим доминирующим генам могли бы убрать с лица Земли белую расу, если бы у них была эта возможность.

Ранее стало известно, что картина с чернокожим Иисусом Христом появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир. Ее разместили, чтобы показать солидарность по отношению к движению Black Lives Matter.