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    07 июля 2020, 15:50

    Основательница движения Black Lives Matter назвала белокожих «недочеловеками»

    Полина Петрова

    Одна из основательниц движения Black Lives Matter в Торонто Юсра Хогали назвала белокожих «недочеловеками» с «дефектами черноты». По ее словам, у представителей европеоидной расы более высокая концентрация ингибиторов ферментов, сообщил «Царьград».
    Основательница движения Black Lives Matter назвала белокожих «недочеловеками»

    Именно они подавляют выработку меланина, который, по ее мнению, является ответственным за крепкие кости, хорошие зрение и слух.

    «Белая кожа — это ненормальность, свойственная недочеловеку», — подчеркнула Хогали.

    Она заявила, что чернокожие благодаря своим доминирующим генам могли бы убрать с лица Земли белую расу, если бы у них была эта возможность.

    Ранее стало известно, что картина с чернокожим Иисусом Христом появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир. Ее разместили, чтобы показать солидарность по отношению к движению Black Lives Matter.