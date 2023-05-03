Важное 03 мая 2023, 12:27 Основателя Telegram-канала Nexta Путило приговорили к 20 годам колонии заочно Суд Белоруссии приговорил создателя Telegram-канала Nexta Путило к 20 годам колонии заочно Соцсети

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Суд Белоруссии приговорил основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило к 20 годам колонии заочно, сообщило РИА «Новости». Блогера признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, распространении заведомо ложных сведений. Путило давно живет в Польше.

Бывший главный редактор канала Роман Протасевич получил восемь лет колонии, при этом обвинение просило для него 10. Еще одного экс-редактора, Яна Рудика, приговорили к 19 годам заочно.

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Следствие сочло, что обвиняемые учинили заговор для захвата влпсти неконституционным путем, призывали к терактам и созданию условий для передачи власти оппозиции, участвовали в организации протестов против выборов президента Белоруссии в 2020 году. Прокуратура оценила ущерб государству от протестов в 30 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Путило и Рудика за организацию террористической деятельности возбудили в 2022 году. Протасевичу позже предъявили дополнительное обвинение в повторном руководстве экстремистской организацией.

Романа Протасевича задержали еще в позапрошлом году. Путило и Рудик уехали за границу, их арестовали заочно.

В 2020 году суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами и ограничил доступ к ним. В ответ руководители канала пообещали «подумать над ребрендингом».