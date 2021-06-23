Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании. Об этом сообщила газета el Diario со ссылкой на источники в тюрьме.

В материале указано, что смерть Макафи наступила через день после того, как Национальный суд утвердил его экстрадицию в США. В Штатах его обвиняют в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2016 по 2018 год.

Согласно записке, которую опубликовало Министерством юстиции Женералитата, сотрудники тюремного надзора и медицинские службы после обнаружения тела 75-летнего мужчины пытались провести реанимационные действия, но спасти Макафи не удалось.

«Судебная процессия прибыла в тюрьму и расследует причины смерти. Все указывает на то, что это может быть смерть в результате самоубийства», — приводит газета фрагмент заявления.

Джон Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. В 1987 году бизнесмен основал компанию McAfee. Она является крупным разработчиком антивирусного ПО. Корпорация Intel в 2011 году приобрела компанию.