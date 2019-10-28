Основатель сообщества «черных конгрессменов» скончался в США

По данным издания, в 1964 году Коньерс стал одним из шести первых конгрессменов палаты представителей от демократов. Более пятидесяти лет он проработал в Конгрессе США, 15 из которых он добивался, чтобы национальным праздником стал день рождения Мартина Лютера Кинга.

Зимой 2017 года он покинул пост зампреда юридического комитета палаты представителей. Его обвинили в нецелевом использовании средств, а также в сексуальных домогательствах.