Основатель Pink Floyd призвал Запад помнить о разгроме нацистов СССР

«Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», — заявил музыкант.

Он также подчеркнул, что, что Запад всегда должен помнить это, когда угрожает России. Он также назвал «совершеннейшим безумием» антироссийскую риторику в некоторых государствах.

Роджер Уотерс известен своими критичными высказываниями в адрес властей европейских стран и США. Ранее он выразил свое мнение по поводу американской системы здравоохранения, которая, по его словам, может обслуживать только богатых.