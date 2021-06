Основатель Pink Floyd послал к черту Марка Цукерберга из-за песни

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс послал главу Facebook Марка Цукерберга к черту. Так он отреагировал на просьбу в предоставлении прав на одну из песен группы для использования в фильме про социальную сеть.

Об этом сообщила нью-йоркская организация The People’s Forum NYC на своем YouTube-канале.

Уотерс зачитал письмо от Цукерберга во время выступления на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. Музыкант отметил, что основатель Facebook хотел использовать вторую часть культовой песни Another Brick in the Wall для фильма для продвижения Instagram. По словам Уотреса, Цукерберг предлагал за это «огромную, гигантскую сумму денег».

«И мой ответ: „Иди к черту! Ни за что!“ Это коварный шаг к владению абсолютно всем. Те, у кого есть какая-то власть, а у меня она немного есть, что касается использования моих песен. Я не буду участвовать в этом дерьме», — заявил музыкант.

Уотрес подчеркнул, что не станет участвовать в «чуши», которую предложил основатель Facebook. Он подчеркнул, что в обращении песню Another Brick in the Wall II назвали очень актуальной в современном обществе.

Музыкант уверен: ее хотят использовать, чтобы сделать Facebook и Instagram еще мощнее и «продолжать подвергать цензуре всех». Кроме того, таким образом рассчитывают не допустить, чтобы история Ассанжа стала достоянием общественности.