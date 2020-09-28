Основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов умер на 97-м году жизни

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением. <...> Мы скорбим с его родными и близкими и выражаем уважение его памяти и его делу», — говорится в сообщении сайта.

Орлов родился в 1924 году в деревне под Москвой. Во время Великой Отечественной войны воевал на Втором Украинском фронте и дошел до Праги. Он окончил физфак МГУ в 1952 году. Орлов во время партсобрания в 1956 году назвал Сталина и Берию убийцами. Позже его исключили из партии.

В 1976 году он создал и возглавил Московскую Хельсинкскую группу. Его арестовали и в 1977 году приговорили к семи годам и пяти месяцам ссылки. В 1986 году Орлова лишили советского гражданства и принудительно выслали из страны.