Основатель McAfee дважды предупреждал о своей смерти

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, тело которого было обнаружено в испанской тюрьме 23 июня, дважды предупреждал о своей смерти. Сообщения он оставлял в своем Twitter-аккаунте.

В опубликованном в октябре прошлого года сообщении Макафи отмечал, что не собирается совершать самоубийство. Тогда он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.

Еще годом ранее — в 2019-м — Макафи в еще одном посте предупреждал, что если когда-либо его найдут мертвым, то это не самоубийство. Издание The Sun уточнило, что основатель McAfee разместил снимок татуировки с надписью «Whackd» (whacked — сленг, в переводе с английского означает «убитый», также «выйти из игры»). В посте Макафи обвинил официальных лиц США в отправке ему угроз в «скрытых сообщениях».

После смерти Джона Макафи на его странице в Instagram было опубликовано фото, на котором на белом фоне изображена черная буква «Q». Никакой подписью пост не сопровождается.

Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании. В материале газеты el Diario было указано, что смерть программиста наступила через день после того, как Национальный суд утвердил его экстрадицию в США. В Штатах его обвиняют в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2016 по 2018 год.

Согласно записке, которую опубликовало Министерство юстиции Женералитата, сотрудники тюремного надзора и медицинские службы после обнаружения тела 75-летнего мужчины пытались его спасти, но сделать этого не удалось. В заявлении министерства указывалось, что «это могла быть смерть в результате самоубийства».