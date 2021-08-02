Основатель группы каскадеров Nomad Stunts раскрыл секрет их востребованности в Голливуде

Nomad Stunts — группа казахстанских каскадеров, которая покорила Голливуд, Болливуд, российское и турецкое кино. По словам заслуженного деятеля Республики Казахстан, основателя международной группы каскадеров Nomad Stunts Жайдарбека Кунгужинова, одной из причин успеха группы является владение максимальным количеством каскадерских техник. Об этом сообщил «Мир 24».

Кунгужинов рассказал, что каскадеры, входящие в группу, способны скакать на лошади, драться, гореть в огне и безопасно падать. По его словам, Nomad Stunts является собственным брендом.

«Многие профессиональные каскадеры со всего мира хотят попасть в нашу команду, потому что мы уже бренд. Мы не только исполняем трюки на лошадях, но и деремся, горим. Они хотят этому научиться и быть с нами», — рассказал специалист.

Тренировки каскадеров проходят в одежде для съемок. Такой подход помогает привыкнуть к весу и крою исторических костюмов. Сцены драк снимают отрывками длинной в две-три минуты для того, чтобы упростить процесс монтажа. Каскадеры самостоятельно занимаются постановкой сцен драк.