Основатель Duty Free раздал все свои миллиарды на благотворительность

Основатель сети магазинов Duty Free Чак Фини за 40 лет передал все свое состояние на благотворительность. Это было целью его жизни, которую он достиг в 2020 году. За все время он перевел в различные фонды восемь миллиардов долларов.

Американский филантроп Фини всегда жил скромно, чтобы накопить деньги и потратить их на благотворительность. Он оставил два миллиона долларов для себя и своей жены, чтобы нормально жить в старости.

«Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни», — рассказал Фини в интервью Forbes.

Собеседник издания призвал всех заняться благотворительностью. По его словам, это понравится каждому уже после первого взноса.

Все пожертвования Фини делал через собственный фонд Atlantic Philanthropies анонимно. Он никогда не привлекал к этому журналистов. Бывший миллиардер достиг цели своей жизни 14 сентября. После этого он закрыл свой фонд.

Сам Фини живет в небольшой квартире в Сан-Франциско, которая напоминает комнату в студенческом общежитии. Он стал примером для многих влиятельных филантропов.