Основатель Cirque du Soleil попался на выращивании марихуаны

Канадский миллионер и основатель знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте решил выращивать марихуану. Плантацию он высадил на собственном острове, но внимания полиции избежать не сумел.

Ги Лалиберте задержала французская жандармерия 12 ноября в аэропорту Папэте, сообщило агентство France 24. Конопля росла на острове Нукутепипи в южной части Тихого океана.

В среду миллионер должен предстать перед судом.

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Компания Ги Лалиберте Lune Rouge опубликовала официальное заявление, в котором уверила, что канадец использует каннабис только в «медицинских» и «сугубо личных» целях. Предположение о том, что наркотики на острове выращивались для коммерческой выгоды, предприятие опровергло.

«Ги Лалиберте категорически опровергает любые слухи, которые касаются его причастности к продаже или обороту наркотиков», — отмечено в заявлении.

Запрещенные растения выращивали внутри специально оборудованного контейнера. Он был заперт на ключ.

Местный телеканал Polynesie Premiere добавил, что несколько недель назад полицейские вызвали одного из соратников Лалиберте на допрос по подозрению в хранении наркотиков. Изображения плантаций марихуаны были в его мобильном телефоне.