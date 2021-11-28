Основатель британской команды «Формулы 1» Williams умер на 80-м году жизни

В Великобритании умер основатель команды «Формулы 1» Williams Фрэнк Уильямс. Ему было 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды со ссылкой на семью.

«С большой грустью от имени семьи Уильямс подтверждаем смерть сэра Фрэнка Уильямса — основателя и бывшего руководителя команды Williams Racing. Ему было 79 лет», — говорится в сообщении.

Уильямс в 1987 году был награжден Орденом Британской империи, а в 1999 году ему пожаловали титул сэра. В последние годы жизни он часто болел.

Он начал свой жизненный путь с карьеры гонщика и механика и основал команду Frank Williams Racing Cars в 1966 году.