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    28 ноября 2021, 17:50

    Основатель британской команды «Формулы 1» Williams умер на 80-м году жизни

    Умер основатель британской команды F1 Williams Фрэнк Уильямс

    Андрей Иванов

    В Великобритании умер основатель команды «Формулы 1» Williams Фрэнк Уильямс. Ему было 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды со ссылкой на семью.

    «С большой грустью от имени семьи Уильямс подтверждаем смерть сэра Фрэнка Уильямса — основателя и бывшего руководителя команды Williams Racing. Ему было 79 лет», — говорится в сообщении.

    Уильямс в 1987 году был награжден Орденом Британской империи, а в 1999 году ему пожаловали титул сэра. В последние годы жизни он часто болел.

    Он начал свой жизненный путь с карьеры гонщика и механика и основал команду Frank Williams Racing Cars в 1966 году.