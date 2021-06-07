Основатель Amazon полетит в космос с братом

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что отправится в космос со своим братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета Blue Origin 20 июля.

«С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал он в своем Instagram.

Сообщение о полете Безоса и его брата в космос также появилось на сайте Blue Origin. Они отправятся к звездам вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard.

Сейчас стоимость полета на торгах оцениваются в 2,8 миллиона долларов. В аукционе участвуют почти 6000 участников из 143 стран. Аукцион будет завершен 12 июня.

В конце мая Безос заявил, что покинет свой пост 5 июля. Должность главы компании займет генеральный директор Amazon Web Services Энди Джесси.