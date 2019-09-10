Основатель Alibaba уволился после 20 лет работы

Компания Alibaba осталась без главы совета директоров. Свой пост покинул основатель интернет-ретейлера Джек Ма. В 2019 году Alibaba отмечает свой 20-летний юбилей.

Последний день в занимаемой должности совпал с 55-летием Джека Ма, сообщило агентство Bloomberg. За время управления Alibaba Group Holding Ltd. бывший учитель английского накопил состояние в 41,8 миллиарда долларов, согласно данным The Bloomberg Billionaires Index за текущий год.

Основатель Alibaba предрек переход к 12-часовой рабочей неделе Подробнее

Сейчас Ма — самый узнаваемый бизнесмен страны. В материале указано, что, несмотря на отставку, влияние основателя Alibaba на компанию сохранится. Вместо него совет директоров возглавит Дэниэл Чжан, который до настоящего момента являлся гендиректором компании. Клиенты интернет-ретейлера также обязаны ему как автору крупнейшей распродажи года — «дня холостяков».

По мнению собеседников Bloomberg, все важные решения Чжан будет принимать только после соответствующих консультаций с Джеком Ма.

Онлайн-площадка была основана Ма и его партнерами в 1999 году. Капитализация Alibaba достигла 460 миллиардов долларов.