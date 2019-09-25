Основания и перспективы не ясны: в Совфеде дали прогноз импичменту Трампа

Импичмент Дональду Трампу навряд ли объявят. Исход противостояния демократов и республиканцев, считают в Совфеде, зависит от интересов сторон на предстоящих выборах.

Член международного комитета верхней палаты парламента Олег Морозов отметил в беседе с РИА «Новости», что шансов на объявление импичмента американскому лидеру практически нет.

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«Трудно обосновать повод для него», — сказал Морозов. Легче не станет даже в том случае, если действительно подтвердится просьба Трампа к Зеленскому о расследовании деятельности сына Джо Байдена. Очевидно, что она «дурно пахнет».

Второй причиной, которая сыграет против импичмента, российский парламентарий назвал удар по республиканцам. Последствия будут ощущаться многие годы.

Морозов считает, что Трамп попытается остаться в выигрыше за счет собственного жесткого «внутри- и внешнеполитического курса при всех изъянах последнего». Своим оппонентам он уступит едва ли.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заметил, что импичмент является внутренним делом США. Разрешится все с учетом интереса сторон в преддверии выборов президента Соединенных Штатов.

«Пока не ясны ни основания, ни процедуры, ни перспективы», — сказал Косачев. Доверия к «искренности инициаторов импичмента» парламентарий не испытывает.

О начале процедуры импичмента Дональда Трампа заявила спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. Американского лидера обвинили в попытке скомпрометировать Джо Байдена, главного соперника по выборам. В Конгрессе полагают, что Трамп намеревался скрыть свои действия. Сам глава Белого дома отрицает эти обвинения.