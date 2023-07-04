Мир 04 июля 2023, 16:08 Оснований для продления зерновой сделки не увидели в России МИД России: оснований для продления зерновой сделки после 17 июля нет РИА «Новости»

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Российская сторона не видит причин для продления зерновой сделки после 17 июля. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел.

МИД напомнил, что в июле 2022 года Евросоюз ввел санкции, заблокировавшие российский сельхозэкспорт. На Западе публично заявляют, что никаких послаблений не будет, в том числе для продовольствия и удобрений, указали в дипломатическом ведомстве.

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ООН хранит молчание по подрыву аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и по вопросу безвозмездной поставки российских минеральных удобрений нуждающимся странам, отметили в министерстве.

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет», — подчеркнула пресс-служба.

При этом российская сторона по-прежнему добросовестно и ответственно подходит к своим обязательствам в рамках соглашения, добавили в МИД. Россия прилагает усилия, чтобы участвующие в сделке суда смогли успешно покинуть Черное море до завершения срока ее действия, подытожили в министерстве.

Ранее возможность продления зерновой сделки прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россельхозбанк по-прежнему не подключили к SWIFT, несмотря на договоренности.