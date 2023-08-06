Мир 06 августа 2023, 16:12 Оснований для мирного соглашения с Украиной не увидели в Кремле Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной РИА «Новости»

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У России в настоящее время отсутствуют основания для достижения мирного соглашения, поэтому специальная информация продолжится. Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«На данный момент оснований для соглашения нет. В обозримом будущем мы продолжим операцию», — сказал он.

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По словам Песков, Россия намерена контролировать все территории, которые закреплены в ее конституции.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский уже приготовился к попытке Запада заставить его начать переговоры с российской стороной.

По их мнению, давление на Украину в ближайшие месяцы начнет только нарастать из-за желания западных стран найти выход из конфликта путем дипломатии.

Президент России Владимир Путин заявлял о готовности страны искать пути урегулирования конфликта на Украине.