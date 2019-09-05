Осьминог забрался в рот аквалангисту на Гавайях. Видео

Осьминог аккуратно пролез в раскрытый рот дайвера. Однако ныряльщик не стал выплевывать его, решив снять произошедшее на камеру.

На опубликованных кадрах видно, что Шейн совсем не паникует. Напротив, действия моллюска вызывают у него радость. Позднее мужчина признался, что все же испытывал страх, хоть моллюски и пробыл в его рту всего несколько секунд. Он беспокоился, что осьминог может повредить ротовую полость, но в итоге все обошлось.