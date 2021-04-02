Осьминог напал на мужчину на австралийском пляже. Видео

Отпуск в Западной Австралии запомнился геологу Лансу Карлсону встречей с осьминогом. Моллюск вел себя крайне агрессивно и дважды напал на туриста, застигнув его врасплох.

Осьминога Карлсон заметил на пляже в Дансборо, сообщило агентство новостей 7News. Мужчина прогуливался с двухлетней дочерью, когда увидел схватку морского обитателя с чайкой.

Геолог решил снять происходящее на камеру, а осьминог внезапно поплыл в его сторону и попытался ударить щупальцами.

Спустя 20 минут Ланс зашел в воду, чтобы искупаться, и вновь столкнулся с моллюском. Тот ударил мужчину по руке, шее и верхней части спины, оставив ярко-красные следы на коже путешественника.

«Я был в воде всего несколько секунд, когда почувствовал удар сзади. У меня запотели очки, а потом последовал еще один удар — в шею», — поделился Карлсон. Он предположил, что осьминога разбудила чайка, и поэтому он был так зол.

Ожог мужчина обработал первым, что попало под руку — кока-колой. К врачу геолог не обращался.