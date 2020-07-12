«Осмелитесь попробовать?» Китайский блогер назвал 6 удивительных российских продуктов

Для россиян обычное дело — съесть вареники с клубникой. Ягоды просто заворачивают в тесто и варят, написал блогер. По его мнению, блюдо выглядит аппетитно, но клубнику можно есть и в свежем виде. Кроме того, вареники лепят не только с клубникой, но и другими ягодами, например малиной, вишней или шиповником.

Другое блюдо, которое удивило китайца, — рисовая каша с клубникой. По рецепту нужны не только крупа и ягоды, но еще и сливочное масло, творог. Также в кашу по желанию можно добавить сахар или шоколадную пасту — тогда она будет кисло-сладкой.

«Возможно, это блюдо пока не очень популярно в России», — предположил блогер.

Автор нашел этот рецепт в соцсетях.

Также его поразило соленое свиное сало. Китаец так и не понял, зачем сало вообще нужно солить, если его можно просто пожарить. В России этот продукт питания натирают смесью толченого чеснока и соли, а потом кладут в холодильник на три-четыре дня.

«После этого сало лишь останется нарезать тонкими ломтиками и можно есть. Говорят, что это самая лучшая закуска к алкоголю», — написал блогер.

Еще одно традиционное русское блюдо — селедка под шубой. Как написал блогер, ее едят почти в каждой семье. Однако автор статьи не понял, чем же это блюдо настолько привлекает россиян. Ведь селедка «обладает странным запахом», к тому же эту жирную рыбу сочетают со сладкой вареной свеклой.

«А вы осмелитесь попробовать?» — поинтересовался блогер.

Он также напомнил о любви русских к картофелю, который является основным ингредиентом для многих блюд. Однако в итоге китаец писал не про сам корнеплод, а про пирожные «Картошка». Блогеру они больше напомнили конфеты. Автор материала заметил, что в пирожных нет никакого картофеля — просто по консистенции они напоминают пюре. По вкусу десерт показался китайцу приторно сладким шоколадом. Съесть пирожное ему из-за этого не удалось.

Блогера поразила еще одна сладость, которую делают в России. На этот раз — шоколадка «Аленка». На вкус она показалась китайцу такой же сладкой, как и конфеты «Картошка». Тем не менее по форме эти кондитерские изделия отличаются, отметил автор статьи. Блогер рассказал, что «конфеты „Картошка“ мягкие, а шоколад „Аленка“ твердый».

«На самом деле вкус здесь не имеет значения», — добавил пользователь Sohu.

Его удивило изображение девочки на обертке. По мнению блогера, она выглядит милой, но если присмотреться к ее «пристальному взгляду», то «становится немного страшно».