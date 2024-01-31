Мир 31 января 2024, 23:03 Осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда мужчину задержали в Ереване Pixabay

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В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

«Он обнаружен и задержан», — отметили в ведомстве.

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Сейчас житель Еревана находится в распоряжении Следственного комитета

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Ранее появилась информация о том, что в Ереване мужчина растоптал ленту с российским флагом и опрокинул венки. Акт вандализма попал на видео.

Судя по кадрам, мужчина, который растоптал венки, негодовал по поводу заявления представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. Также он заявил, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Диплом в беседе «360» резко осудила случай вандализма в Ереване. Она выразила уверенность, что правоохранители дадут оценку «чудовищному поступку».