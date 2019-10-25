Оскорбленный Эрдоган решил засудить французский журнал
Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын направил развернутый иск в прокуратуру Анкары. В документе турецкая сторона обвиняет редактора журнала Этьена Гернеля и журналиста Ромена Габера в распространении информации оскорбительного содержания, сообщило агентство «Андалу». Недовольство президента Турции вызвала обложка номера французского журнала от 24 октября. На ней оказалось фото Эрдогана с надписью оскорбительного содержания.
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«Это типичный пример глупости страны, история которой полна трагичных примеров геноцида и массовых убийств, чтобы попытаться чему-то научить президента», — отметил Айдын.
В Турции оскорбление президента запрещено на законодательном уровне. Соответствующая статья есть в Уголовном кодексе страны. По мнению адвоката Эрдогана, публикацию французского издания нельзя отнести к борьбе за свободу слова. Это просто неприкрытое оскорбление, которое с журналистикой ничего общего не имеет.