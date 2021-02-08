Украинский магазин выставил на продажу книгу участника ОУН* с оскорблением евреев

Украинский книжный интернет-магазин выставил на продажу книгу Зиновия Кныша о евреях. При этом автор является активистом ОУН* и участвовал в холокосте, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В издательстве «Центр обучающей литературы» вышла книга нацистского коллаборанта Зиновия Кныша "Евреи или жиды" (презрительное название еврея — прим. ред.). Автор хорошо разбирается в предмете своего исследования. Кныш непосредственно участвовал в Холокосте — активист ОУН* Мельника, организатор еврейских погромов», — сообщил Долинский в Facebook.

Он добавил, что автор книги также является руководителем антисемитского Украинского центрального комитета. В качестве участника ОУН* Кныш уничтожал евреев Львова. В конце войны он сбежал в Канаду.

На сайте интернет-магазина опубликован отрывок книги, где автор призывает не использовать слово «евреи», а применять другой оскорбительный термин. Работу Кныша продавали за 65 гривен (около 174 рублей). Сейчас книга отображается в общей выдаче сайта, но саму станицу с ней интернет-магазин уже удалил.

Источник фото: yakaboo.ua

ОУН* — запрещенная в России экстремистская организация