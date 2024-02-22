22 февраля 2024, 10:09
Оскорбление Байдена в адрес Путина объяснили старческим маразмом
Депутат Шеремет назвал маразмом хамские высказывания Байдена о Путине
Президент США Джо Байден неадекватно воспринимает окружающий мир и считает других людей своими игрушками. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Он рассказал, что Байден впадает в детство и воспринимает мир как большую песочницу, где он является самым главным человеком. Шеремет прокомментировал высказывание американского лидера о президенте Владимире Путине и назвал слова главы США хамскими.
Реклама
«Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом», — подчеркнул депутат.
Шеремет предположил, что американцы перевоспитают Байдена и не позволят ему переизбраться на второй срок. Крымский парламентарий сравнил президента США с диктатором и напомнил, что тот провоцировал конфликты в разных уголках мира.
«Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки», — заключил Шеремет.
Ранее Байден раскритиковал Путина из-за того, что США приходится «беспокоиться о ядерном конфликте». Американский лидер заявил об этом во время выступления на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.
США
Крым
Депутаты
Владимир Путин
Выборы президента США
Джо Байден
Реклама
Реклама