Мир 10 декабря 2023, 00:20 Оскорбившую армян российскую блогершу обрили наголо в Ереване Baza: блогершу Юлию Финесс обрили наголо в Ереване после критики армян @finesslovesosa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

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Переехавшая в Армению скандальная треш-блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия Максимовская) не стала менять свое поведение и жестко за это поплатилась. Активисты местного национального движения «Хайтарак» облили девушку марганцовкой и побрили наголо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам молодых людей, их возмутили публикации Финесс, где она хамила аптекарям и таксистам, а также справляла нужду прямо на улицах Еревана.

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«Любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана», — заявили авторы расправы.

Сама треш-блогерша, комментируя ситуацию, заявила, что получила все, что заслужила. Она добавила, что с ней могли обойтись намного жестче, но ограничились выбриванием волос и обливанием марганцовкой.

Юлия Финесс прославилась через свой Telegram-канал, где она выкладывает видео с показательными скандалами с посторонними людьми. Из главных ее выходок: поход в московский ресторан с ножом.

Против девушки завели уголовное дело по статье «Хулиганство». А суд направил ее на принудительное лечение от наркотической зависимости. В клинике Финесс провела шесть месяцев, но после выхода не продержалась и неделю, сообщив подписчикам, что «сорвалась».

В ноябре этого года Финесс переехала в Армению. Сама она говорила, что Россию покинула по поддельному паспорту. Новая страна скандальную блогершу не приняла.

В конце ноября московская прокуратура завела дела о распространении порнографии в отношении треш-блогера Хилми Форкса (настоящая фамилия Олейник). По версии правоохранителей, молодой человек записал откровенное видео и опубликовал его в открытом доступе. Представляющий интересы блогера адвокат Константин Ерохин заявил, что его подзащитный попал под подписку о невыезде, принес публичные извинения и пообещал пожертвовать деньги фонд борьбы за нравственность. В прокуратуре уточнили, что дело передали для рассмотрения в суд.