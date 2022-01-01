Оскорбивший бывшего мэра Нью-Йорка журналист обвинил во всем алкоголь

Ведущий CNN Энди Коэн заявил, что был сильно пьян во время новогоднего эфира, когда он внзепано решил обругать уходящего в отставку мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. «Хм, я немного перебрал прошлой ночью», — написал он в Twitter.

Коэн и его коллега Андерсон Купер вели церемонию встречи Нового года на Таймс-сквер и по традиции в начале каждого часа пили крепкий алкоголь. В итоге Купер попросил рассказать об уходящем мэре.

«Наконец-то я вижу, как уходит после отвратительнейших четырех лет самый ужасный мэр Нью-Йорка. Это единственное, по поводу чего могут быть согласны республиканцы и демократы. Так что сайонара, болван!», — ответил Коэн.

Тем временем главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина. На эту должность назначили афроамериканку Кишант Сюэл. Ее кандидатура была утверждена мэром Нью-Йорка Эрика Адамса. Он рассказал, что она служит в правоохранительных органах более 20 лет.