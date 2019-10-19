Оскорбившего Путина журналиста из Грузии допросили

В прокуратуру вызвали Габунию и других бывших сотрудников телеканала. Журналист связывает это с желанием властей собрать компромат на бывшего гендиректора телеканала Нику Гварамию, который сейчас руководит телеканалом «Мтавари архи». Сотрудник СМИ предположил, что Гварамию хотят арестовать.

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«У меня складывается впечатление, что у них (властей — прим. ред.) это не получится, однако они должны довести до конца опросы», — рассказал Габуния.

По его мнению, предоставленные им сведения не внесли какие-то радикальные изменения в дело.

Следователи взяли с журналиста подписку о неразглашении деталей дела, поэтому он не вправе раскрывать детали опроса, отметила «Газета.ru».

Габунию вызывали на допрос еще 7 октября, но позднее дату перенесли на 19 октября.

Ранее по этому же делу свою позицию обозначали бывший шеф информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили, бывший автор и ведущий передачи «Субботний курьер» Нодар Меладзе и экс-телеведущий, ныне член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Генпрокуратура расследует дело о превышении служебных полномочий и умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу. В этих правонарушениях подозревают Гварамию. Ему предъявили обвинение. Из-за действий бывшего гендиректора «Рустави 2» остался без 6,8 миллиона лари (более 148 миллиона рублей).

В начале сентября Гварамию предъявили новые обвинения. На этот раз — в присвоении и растрате большого количества средств телеканала и в подделке документов.

Габуния открыл свою программу P. S. от 7 июля с критики в адрес Путина. Из-за этого в Грузии прошли митинги, а генеральный директор «Рустави 2» уволил журналиста.