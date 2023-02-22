Мир 22 февраля 2023, 04:34 Оскорбившего Орбана словацкого министра Качера назвали провокатором Госсекретарь МИД Венгрии назвал провокатором словацкого министра за мат в адрес Орбана Википедия

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Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер отреагировал на скандальное поведение министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, нецензурно оскорбившего венгерского премьера Виктора Орбана. Он призвал не поддаваться на эту провокацию. Комментарий Менцера распространило издание PestiSracok.

Качер ранее раскритиковал Орбана за то, что Венгрия отказалась поставлять оружие Украине. Министр назвал венгерского политика «карпатским коллаборантом» России.

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«Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно», — сказал Менцер.

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Венгрия с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине заняла нейтральную позицию. В Будапеште полагают, что лучше решать все споры за столом переговоров.

Венгерские власти не хотели бы поддерживать Украину вооружением, как это делают остальные европейские государства. Будапешт оставляет за собой право придерживаться собственной политики, если решения Евросоюза идут вразрез национальным интересам.

Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе должны бороться с инфляцией, а не продумывать очередные санкции в отношении России.