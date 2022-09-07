Оскорбивший россиян в Мурманске консул Норвегии ушел из МИД | 360°

Мир 07 сентября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber Оскорбивший россиян в Мурманске консул Норвегии ушел из МИД Оскорбившая россиян консул Норвегии Эллингсен вышла на пенсию Bit Cloud/Unsplash. com

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Консул Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, устроившая в местном отеле скандал и оскорбившая россиян, больше не работает в Министерстве иностранных дел, сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Богснес. В интервью газете Dagbladet она рассказала, что дипломат ушла на пенсию.

«Дипломат подала в апреле 2022 года прошение о выходе на пенсию с конца августа. Как и планировалось, она вышла на пенсию 1 сентября», — уточнила Богснес.

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В июле представители мурманского отеля попросили Эллингсен подождать, пока в ее номере проведут уборку. Дипломат устроила скандал и заявила, что ненавидит русских. МИД Норвегии осудил ее поведение и принес российской стороне извинения.

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