Осколок метеорита обнаружили в Японии

Уточняется, что женщина передала находку ученым. По результатам исследования, в осколках нашли изотопы алюминия, марганца и натрия — которые образуются при контакте с космическими лучами. Их наличие доказывает, что найденная порода действительно недавно была в открытом космосе.

Метеорит был замечен над Токио около двух недель назад. Это был светящийся шар, пролетевший в небе, а когда он исчез, был слышен сильный хлопок.

Согласно результатам исследования, космический объект при попадании в атмосферу достигал 1,6 метра в диаметре и весил 5,5 тонны. В результате он взорвался, поэтому до земли долетели лишь небольшие фрагменты весом 63 и 70 граммов. Один из осколков быстро приобрел коричневую окраску, потому что металл в его составе быстро стал ржавым из-за дождя.

Это 53й по счету метеорит, который был найден на территории страны.