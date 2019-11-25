Осколок ледяной скульптуры убил ребенка в Люксембурге

Ледяная скульптура упала на маленького ребенка на рождественской ярмарке в Люксембурге. Спасти малыша не удалось — он умер в машине скорой помощи. Полиция начала расследование.

Происшествие случилось вечером воскресенья, 24 ноября, рассказало издание Daily Mail. Фигура из льда разрушилась, а ее осколок попал в ребенка. Все случилось недалеко от ледового катка.

«Ребенок был тяжело ранен и умер в машине скорой помощи», — уточнили в полиции.

Очевидцы уверяют, что реанимационные мероприятия медики начали уже на ярмарке.

Младенца оставили в кустах в городском округе Раменское Подробнее

Свои соболезнования семье погибшего малыша принес премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Полиция оцепила рынок после случившегося. Ведется расследование. Устанавливаются причины, по которым скульптура могла рухнуть.