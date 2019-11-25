  • Осколок ледяной скульптуры убил ребенка в Люксембурге

    25 ноября 2019, 13:21

    Александра Ломейко

    Ледяная скульптура упала на маленького ребенка на рождественской ярмарке в Люксембурге. Спасти малыша не удалось — он умер в машине скорой помощи. Полиция начала расследование.
    Осколок ледяной скульптуры убил ребенка в Люксембурге

    Происшествие случилось вечером воскресенья, 24 ноября, рассказало издание Daily Mail. Фигура из льда разрушилась, а ее осколок попал в ребенка. Все случилось недалеко от ледового катка.

    «Ребенок был тяжело ранен и умер в машине скорой помощи», — уточнили в полиции.

    Очевидцы уверяют, что реанимационные мероприятия медики начали уже на ярмарке.

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    Свои соболезнования семье погибшего малыша принес премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

    Полиция оцепила рынок после случившегося. Ведется расследование. Устанавливаются причины, по которым скульптура могла рухнуть.