Осколочно-фугасный снаряд обезвредили в Челябинской области

Сотрудники группы разминирования обезвредили 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд с обломанным взрывателем под Челябинском. Его нашли местные жители в поле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ведомство проинформировали, что местный житель в Красноармейском районе обнаружил предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд. На место выехали сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии.

«Специалистами было установлено, что находкой является 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд», — сказано в сообщении Росгвардии.

Взрыватель у снаряда был облома. Специалисты установили, что ранее боеприпас прошел канал ствола, он был опасен для здоровья и жизни окружающих. Находку при соблюдении мер предосторожности уничтожили, добавили в пресс-службе ведомства.