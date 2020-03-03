Оскароносного актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

У американского актера Тимоти Хаттона нашелся скелет в шкафу. Бывшая канадская модель Сера Джонстон рассказала, что он ее изнасиловал, когда ей было 14 лет. Адвокаты Хаттона уверены, что Джонстон просто хочет денег.

Экс-модель рассказала BuzzFeedNews, что инцидент якобы произошел в 1983 году в Ванкувере. Тогда Хаттон пригласил трех школьниц к себе в гостиничный номер. Там были еще его приятели. Джонстон была фанаткой Хаттона. Он в 1980 году снялся в ленте Роберта Редфорда «Обыкновенные люди» и получил «Оскар» за эту работу. Девочки согласились.

В гостинице их напоили алкоголем. «Он очень близко подходил ко мне. Как бы подкрадывался ко мне и гладил мои ноги», — рассказала Джонстон. Она добавила, что не помнит, как очутилась в спальне. Хаттон, по словам девушки, изнасиловал ее. Потом то же самое сделал его друг. Собеседница рассказала, что ей запомнились холод и сильная физическая боль.

Она более 30 лет носила это в себе и в конце 2019 года решила рассказать о звездном насильнике всем и наказать его. Сам Хаттон все обвинения категорически отрицает. По его словам, он понятия не имеет, кто такая Джонстон. Адвокаты актера заявили, что их клиент не потратит ни минуты на оправдания, потому что вся эта история — чистой воды вымогательство.

59-летний Хаттон продолжает активно сниматься в кино. В последние годы он переключился преимущественно на телевизионные сериалы.