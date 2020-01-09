«Оскар» снова останется без ведущего

В среду, 8 января, глава представительства ABC Entertainment Кэри Берк подтвердила, что у предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» снова не будет ведущего. Об этом было объявлено во время исполнительной сессии Ассоциации телевизионных критиков.

Голосование за награды Академии завершилось вечером во вторник, 7 января, а кандидаты будут объявлены 13 января, пишет Variety.

«Мы ожидаем, что у нас будет очень коммерческий набор номинаций, множество невероятных гостей и участников соберутся вместе — что заставляет ждать по-настоящему интересное шоу», — указала Берк.

В прошлом году церемония также прошла без «хозяина», предположительно из-за последнего ведущего, который стал причиной разгоревшегося в 2018 году скандала из-за его его гомофобных высказываний в социальных сетях, которые тот опубликовал боле десяти лет назад.

До этого «Оскар» в последний раз прошел без ведущего в 1989 году, при этом крайне неудачно.