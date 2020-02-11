«Оскар» потерял популярность у зрителей

За трансляцией 92-й церемонии вручения «Оскар» следили 23,6 миллиона человек. И это, по словам аналитиков, плохой результат. Кинопремия продолжает терять любовь зрителей.

Исследование провела компания Nielsen. Результаты обнародовала газета The New York Times. При этом надо учитывать, что подсчеты аналитиков включают в себя лишь просмотры на американском телеканале ABC. Но многие люди, в том числе и россияне, смотрели премию на стриминговых сервисах.

Тем не менее официальный результат этого года — 23,6 миллиона человек. Это на 20%, или на шесть миллионов зрителей меньше, чем в прошлом году. Предыдущий антирекорд поставил «Оскар-2018». Тогда за происходящим в Лос-Анджелесе следили 26,5 миллиона телезрителей.

Главным триумфатором 92-й церемонии вручения «Оскара» стал южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо. Его фильм «Паразиты» получили четыре статуэтки. Все они в престижных номинациях: «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший международный фильм», «Лучший фильм». Победу в последней категории впервые за всю историю кинопремии одержала неамериканская картина.

Российские ленты в этом году не были номинированы на «Оскар». Но без россиян на премии не обошлось. На церемонии выступила певица Анна Бутурлина. В числе приглашенных гостей был и Филипп Киркоров. Он даже сфотографировался с лауреатом «Оскара» Брэдом Питтом.