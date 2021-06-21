Немецкий журналист назвал связанную с Россией «роковую ошибку» Запада

Запад совершил «роковую ошибку», когда поверил в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», считает колумнист Михаэль Штюрмер. Свое мнение он выразил в немецкой Die Welt.

После развала СССР, по словам автора, в Штатах распространилась идея о том, что наступил «конец истории» — западная цивилизация победила во всем мире. Это свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

Но это была только фантазия. Эта идея, как отметил Штюрмер, была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.

В своей статье автор пишет, что «из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия. При этом, по его мнению, страны Запада очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в Евросоюз и НАТО, не учитывая мнение Москвы.

Штюрмер считает, что «России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день».

«Старые демоны» взяли свое, считает автор материала. По его словам, на европейском континенте возникла система, которая была создана не на основе баланса, а на гегемонии с Соединенными Штатами в роли абсолютно лидера. Но впоследствии ситуация изменилась, поскольку под новым руководством Россия начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.

По мнению Штюрмера, страны запада недооценили Россию, так как короткий период слабости после развала СССР не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман», отметил автор материала.